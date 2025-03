Roseto degli Abruzzi, 21 marzo 2025 –Il Lions Club Roseto degli Abruzzi Valle del Vomano ha organizzato un importante incontro scientifico dedicato al tema delle malattie infettive, in un momento di confronto e aggiornamento indispensabile per la salute pubblica e la prevenzione.

L’evento, in programma per sabato 22 marzo 2025 alle ore 10.00 presso la Sala Consiliare del Comune di Roseto degli Abruzzi, rappresenta un’occasione per esplorare le sfide attuali poste dalle malattie infettive in un mondo in costante evoluzione. In un’epoca in cui la diffusione degli agenti patogeni non conosce confini, l’incontro si propone di offrire una panoramica sulle modalità di prevenzione, diagnosi e gestione di tali patologie.

Il dibattito vedrà la partecipazione di relatori di spicco:

Pierluigi Tarquini, ex responsabile dell’U.O.S.D. Malattie Infettive dell’Ospedale di Teramo, illustrerà l’impatto delle malattie infettive sulla salute pubblica, evidenziando le esperienze maturate in contesti ospedalieri e le strategie adottate per contenere i rischi.

Stefano Di Gegorio, medico in formazione specialistica in Malattie Infettive e Tropicali presso l’Università degli Studi di Bari, affronterà il tema della diffusione globale dei patogeni e le misure di prevenzione necessarie in un mondo sempre più interconnesso.

Licia Petrella, figura chiave nel coordinamento dell’incontro e cardiologa, offrirà un contributo sul legame tra salute cardiovascolare e infezioni, un ambito che richiede sempre maggiore attenzione.

Graziano Rampa, medico di medicina generale, porterà il punto di vista dell’assistenza sul territorio, illustrando le pratiche di prevenzione e l’importanza della formazione continua dei medici di base.

L’iniziativa del Club Lions sottolinea l’importanza della collaborazione tra istituzioni, enti locali e professionisti della sanità. L’incontro sarà aperto dai saluti di Donatella Croce, Presidente del Club Lions Roseto degli Abruzzi Valle del Vomano, che esprime l’impegno dei Lions nel promuovere iniziative volte a garantire il benessere della comunità: Francesco Luciani, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Roseto degli Abruzzi, che sottolinea l’importanza di azioni condivise per la tutela della salute pubblica: Mario Nugnes, Sindaco di Roseto degli Abruzzi, che ribadisce il sostegno dell’amministrazione locale a iniziative di sensibilizzazione e aggiornamento scientifico.

L’incontro si prefigge di fornire un aggiornamento sulle attuali problematiche legate alle malattie infettive, illustrare le strategie di prevenzione e intervento a livello locale e globale e favorire un dialogo costruttivo tra esperti e cittadini, sottolineando l’importanza di una cultura della prevenzione e della salute condivisa.