(ANSA) – ROMA, 13 SET – Parte tra meno di un mese la campagna

vaccinale contro l’influenza, come l’anno scorso in anticipo a

causa della pandemia. In Gazzetta Ufficiale è stata pubblicata

la Determina dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) che

autorizza l’aggiornamento, per la stagione 2021-2022, della

composizione dei vaccini influenzali autorizzati secondo la

procedura registrativa nazionale, di mutuo riconoscimento e

decentrata.

Alla campagna vaccinale quest’anno prenderanno parte anche le

farmacie, come prevede un emendamento al Dl 105 di luglio, già

approvato alla Camera e attualmente in Senato. I farmacisti,

stando al provvedimento, che già hanno seguito il corso di

formazione dell’Istituto superiore di Sanità per il vaccino

anti-Covid, estenderanno quindi la loro attività anche

all’immunizzante contro l’influenza. Potranno inoculare il

farmaco alle persone dai 18 anni in poi. Il servizio, spiega

Federfarma, riguarderà anche coloro che hanno diritto al vaccino

gratuito: fragili e nella fascia d’età dai 60 anni in poi. I

rimborsi arriveranno dalle regioni. (ANSA).



Fonte Ansa.it