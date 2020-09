(ANSA) – ROMA, 04 SET – Sì a vaccinare i ragazzi di

elementari e medie contro l’influenza, ma potrebbe essere molto

più complicato del previsto. A spiegarlo Andrea Crisanti,

professore di Microbiologia dell’Università di Padova, durante

la trasmissione Agorà su Rai 3. “Ogni anno – ha sottolineato –

abbiamo circa 8 milioni di malati di influenza, soprattutto

concentrati tra i 4 e i 15 anni. Sicuramente un ragazzo malato

di influenza in questo momento fa scattare tutto il meccanismo

di protezione anti-Covid che distoglie tante risorse preziose”. Per questo, “numerosi colleghi, tra cui anche io, hanno

sostenuto la necessità di rendere obbligatorio o incoraggiare

fortemente la vaccinazione antinfluenzale”. Questa cosa però è

solo apparentemente semplice, “perché anche i servizi vaccinali

sono intasati da tutte le vaccinazioni non fatte l’anno passato,

quindi sembra facile da dire ma non così facile da realizzare”.

(ANSA).



Fonte Ansa.it

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram