(ANSA) – SYDNEY, 02 LUG – Una macchina per le radiografie al

torace, sviluppata da scienziati australiani usando intelligenza

artificiale, aiuterà il personale medico e gli operatori

sanitari a formulare interpretazioni e diagnosi più accurate di

malattie tra le più comuni e potenzialmente letali.

Il congegno chiamato Annalise CXR, che ha dimostrato di

migliorare “significativamente” la capacità dei radiologi di

leggere i raggi X al torace, è opera della compagnia di

tecnologia sanitaria Harrison.ai, in partnership con la

compagnia internazionale 1-MED Radiology Network. Uno studio sulla sua efficacia, pubblicato sulla rivista The

Lancet Digital Health, indica che i radiologi che hanno usato il

congegno hanno potuto interpretare in mondo significativamente

più accurato i risultati di 102 radiografie al torace in un

ambiente non clinico.

Il direttore esecutivo di Annalise CXR, Dimitry Tran, prevede

che la tecnologia “migliorerà la capacità di radiologia attorno

al mondo, nel diagnosticare tempestivamente malattie fra le più

comuni”. Analizzando fino a tre immagini per studio, frontali e

laterali, Annalise CXR fornisce una correlazione dei risultati

attraverso multiple visualizzazioni. Gli algoritmi sono stati

sviluppati in base a oltre 750 studi. Le radiografie sono state

ricavate da grandi banche dati in tre continenti, riferisce

Tran. (ANSA).



