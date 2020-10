Nei giorni scorsi è stato effettuato un intervento in emergenza sulla valvola mitrale a cuore battente con la tecnica Neochord, con il posizionamento di corde in gore-tex sul lembo malato della mitrale, per salvare un uomo di 65 anni.

L’intervento presso il reparto di Cardiochirugia dell’ospedale Molinette della Città della Salute di Torino, diretto dal professor Mauro Rinaldi, secondo cui è la prima volta al mondo che si applica questa tecnica in emergenza a cuor battente.

L’intervento è perfettamente riuscito ed il paziente è stato dimesso dall’ospedale dopo pochi giorni.





Fonte Ansa.it

