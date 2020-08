(ANSA) – TEHERAN, 22 AGO – Il coronavirus ha causato 126

vittime e contagiato 2.028 persone in Iran nelle ultime 24 ore,

portando il bilancio totale delle vittime a 20.502 e i casi a

356.792. Lo ha detto la portavoce del ministero della Salute

Sima Lari. “Finora, 307.702 pazienti sono guariti, mentre 3.850

sono in condizioni critiche. Le informazioni sono state ottenute

da 3.011.310 test effettuati in tutto il paese”, ha aggiunto .

(ANSA).



