(ANSA) – ROMA, 23 NOV – I risultati dei test di fase 3 del

vaccino anti-Covid ideato dall’Università di Oxford con IRBM e

prodotto e commercializzato su scala mondiale dalla

multinazionale AstraZeneca “evidenziano che con la

somministrazione di mezza dose ed il richiamo con una dose

classica dopo un mese, l’efficacia risulta del 90% con una

ottima tollerabilità in particolare per le persone più anziane”.

Lo

sottolinea la stessa Irbm di Pomezia in una nota.Il trasporto e la conservazione sono “particolarmentesemplici perché il vaccino necessita della temperatura di unnormale frigorifero. Il prezzo è fissato in 2,80 euro a dose”.“Siamo particolarmente gratificati – rileva Irbm – di averpotuto dare il nostro contributo al raggiungimento di questoesaltante obiettivo con due partners così prestigiosi egenerosi. Infatti riteniamo utile sottolineare la scelta dellaOxford University ed AstraZeneca di vendere il vaccino inpresenza della pandemia al prezzo del solo costo industrialesenza alcuna remunerazione per la proprietà intellettuale e peril titanico sforzo organizzativo”.“Desideriamo, poi, ringraziare il ministro Speranza – silegge nella nota – per aver creduto nel progetto ed avercontribuito in maniera sostanziale a creare le condizioni per laprevendita alla Commissione Europea ad al Governo italiano”.(ANSA).

Fonte Ansa.it

