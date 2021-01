– TEL AVIV, 13 GEN – Risultati di una ricerca che inducono

ad un primo ottimismo sono stati raggiunti in Israele dopo la

somministrazione di massa della prima dose del vaccino Pfizer.

Lo riferisce il quotidiano Yediot Ahronot che descrive una

ricerca condotta dalla cassa mutua Clalit – la principale del

Paese – su 200 mila persone di oltre 60 anni che hanno ricevuto

la prima

dose. Messi a confronto con altre 200 mila persone chenon sono state vaccinate, in un periodo iniziale di 12 giorni idue gruppi hanno mostrato le stesse caratteristiche. Ma daltredicesimo giorno in poi fra i vaccinati il numero dicontagiati da coronavirus è calato del 33 per cento rispetto algruppo opposto.La prima dose della vaccinazione sembra dunque ridurre inmodo tangibile il rischio di contagio fra gli ultra sessantenni.Si tratta tuttavia, avverte il giornale, di dati preliminari.Questa ricerca dovrà essere portata avanti nelle prossimesettimane fra quanti avranno nel frattempo ricevuto anche laseconda dose, che secondo la Pfizer è comunque quelladeterminante per la immunizzazione.

Fonte Ansa.it

