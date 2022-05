Nell’ultima settimana la percentuale di reinfezioni sul totale dei casi Covid segnalati risulta pari al 6,5%, in leggero aumento rispetto al 6% della settimana precedente. Questo quanto emerge nel report esteso dell’Istituto superiore di Sanità che accompagna il monitoraggio settimanale. Dal 24 agosto 2021 al 25 maggio 2022 sono stati segnalati 502.029 casi di reinfezione, pari a 3,9% del totale dei casi notificati, rileva l’Iss confermando l’aumento del rischio con la diffusione della variante Omicron. Il numero sostenuto di reinfezioni, ha sottolineato ieri l’Iss con il monitoraggio “non è associato ad un aumento dei casi severi”.

Iss, reinfezioni Covid salgono a 6,5%; 502mila casi in 9 mesi

