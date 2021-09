Il G20, ha affermato Stella Kyriakides può dare il suo contributo a dare risposte globali alla pandemia “condividendo le informazioni, in particolare un rilevamento più rapido e un’allerta precoce, rafforzando la ricerca e garantendo il flusso delle merci nelle catene di approvvigionamento globali”.

La resistenza agli antibiotici è una “pandemia silenziosa” e una “minaccia sempre presente” e andrebbe inclusa in un accordo internazionale sulla preparazione e risposta alle pandemie. Lo ha detto la commissaria Ue alla salute intervenendo al G20 Salute di Roma.

