(ANSA) – ROMA, 12 MAG – I risvegli per le poppate, i pianti

notturni del bebè potrebbero ‘tracciare rughe’ sul viso della

neomanna, accelerandone l’invecchiamento: infatti, dormire poco

dopo la nascita di un bebè è risultato associato a cambiamenti

genetici nel Dna della mamma legati ai processi di

invecchiamento. Lo rivela uno studio pubblicato sulla rivista

Sleep Health e basato sull’analisi genetica del Dna di 33 madri.

Lo studio è stato condotto da Judith Carroll dell’Università

della California a Los Angeles. L’esperta ha analizzato durata e

qualità del sonno delle neomamme e poi misurato l’età biologica

delle donne attraverso l’analisi del Dna – in particolare di

certi parametri noti per essere correlati all’invecchiamento di

una persona come la lunghezza delle estremità dei cromosomi, i ‘telomeri’ – a un anno dalla nascita.

Ebbene è emerso che una durata del sonno insufficiente (meno

di sette ore a note) si associa a maggiori segni di

invecchiamento sul Dna della mamma, quindi a un invecchiamento

biologico accelerato. Tuttavia, concludono gli autori del

lavoro, i risultati dovranno essere confermati su un campione

più ampio di neomamme. (ANSA).



Fonte Ansa.it

