sua storia è stata al centro, oggi, del secondoappuntamento di ANSA INCONTRA, sul tema delle donne e dellepatologie neuromuscolari, diffuso su ANSA.IT.L’iniziativa rientra nel progetto Donnenmd, un percorso diformazione e informazione promosso dal Centro clinico Nemo diRoma in collaborazione con la Fondazione PoliclinicoUniversitario Agostino Gemelli Irccs.La sindrome di Duchenne è una malattia neuromuscolare che ècaratterizzata da atrofia e debolezza dei muscoli e da unadegenerazione di tutti i muscoli, dunque anche del cuore.“Ho un figlio che può usare solo il suo pollice e la sua manodestra per muovere il joystick e il computer – raccontaElizabeth – Nonostante ciò, lui fa le cose più belle del mondo,hai i pensieri più belli del mondo e abbiamo personemeravigliose che ci circondano ed io ho imparato che le cosesono possibili se guardi la vita in modo leggermente diverso”.“Abbiamo festeggiato da poco il trentesimo compleanno diJustus – prosegue – Per via del Covid non abbiamo potutoorganizzare la festa che avremmo desiderato, ma per 30 giorni loha festeggiato con gli amici a distanza svolgendo attivitàdiverse tra loro. Ad esempio, con una sua amica italiana hanno ‘passeggiato’ per le vie di Roma e Assisi grazie allosmartphone”, afferma Elizabeth.Un traguardo, quello dei trent’anni, che la famiglia diJustus non avrebbe mai immaginato quando ha ricevuto la diagnosinel 1992 perché in quel momento le aspettative di vita nonsuperavano i 20 anni.“Fin dall’inizio non abbiamo accettato lo scenario negativoche ci stavano prospettando e abbiamo pensato che avremmo avutoancora degli anni davanti e che avremmo potuto fare il meglioche potevamo in 20 anni – spiega la mamma – Justus aveva unasorella gemella morta dopo cinque giorni: in cinque giorni nonc’è nulla che tu possa fare per tua figlia, ma in 20 anni sì equesto ha avuto un impatto sul risultato finale. Justus si èlaureato, lavora e tutto questo non sarebbe mai successo seavessimo avuto un approccio negativo”. (ANSA).

