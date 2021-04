La comunicazione gioca un ruolo decisivo per la salute come tutti stiamo sperimentando, con tratti anche drammatici, in tempi di pandemia. Imparare la lingua dei segni per aiutare una paziente sorda durante il ricovero in ospedale per l’infezione da Covid-19, raccontare in un libro come l’irruzione della malattia cambia la vita, usare internet e le nuove tecnologie per migliorare il rapporto medico-paziente sono alcune delle storie che possono testimoniarlo e che saranno approfondite dagli ospiti invitati dall’Associazione Alumni dell’Università Cattolica del Sacro Cuore mercoledì 7 aprile alle 18.00 per il webinar “La Medicina incontra la Narrazione: come le nostre vite diventano storie”.

Nel quinto appuntamento del ciclo “Alumni Global Talks”, in programma domani, interverranno Francesca Mannocchi, giornalista e autrice del libro “Bianco è il colore del danno”; Cristina Cenci, antropologa e fondatrice del Center for Digital Health Humanities, Roberto Persiani, professore associato di Chirurgia Generale presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore; Marco D’Angelo, medico in formazione specialistica presso la Scuola di Medicina Interna dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.

L’incontro sarà moderato da Annalisa Cuzzocrea, giornalista di Repubblica.

La diretta del webinar sarà trasmessa in streaming sul sito dell’agenzia di stampa Ansa, media partner per il ciclo di incontri, e su tutti i social dell’Ateneo e dell’Associazione “Ludovico Necchi”.

