(ANSA) – ROMA, 22 MAR – Stare all’aperto facendo il pieno di

sole, con la luce che mano mano rende più lunghe le giornate, fa

si che la stagione in cui siamo entrati, la primavera, sia un

antidepressivo naturale. La frutta e la verdura fresca di

stagione, dalle fragole agli asparagi fino ai piselli, inizia a

comparire sulle nostre tavole rendendole in qualche modo fresche

e ‘detox’

Advertisements

rispetto al ‘comfort food’ invernale. È una promozioneche arriva anche dalla scienza quella della primavera, lastagione che alcuni di noi vorrebbero non finisse mai. Secondouno studio pubblicato nel 2011 su Progress inNeuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry, in moltepersone la luce diurna prolungata migliora l’umore, il benesseree l’energia. La dopamina, neurotrasmettitore associatoall’attenzione, alla motivazione, al piacere e all’umore buono,sembra aumentare con una maggiore esposizione alla luce solare.Anche l’alimentazione ha un ruolo importante nella ‘gioia diprimavera’: le fragole secondo alcuni studi sono utili nelmigliorare l’umore, contro le rughe e la ritenzione idrica.Grazie alla loro composizione per il 92% di acqua favorisconol’idratazione. Attivano il metabolismo e contrastanol’invecchiamento. Sono state infatti inserite tra i cibi cheaiutano a rimanere giovani nella classifica ORAC (Oxygen RadicalAbsorbance Capacity) dell’Usda (il dipartimento dell’agricolturastatunitense). Tra le qualità degli asparagi, invece, c’è n’èuna che può favorire il benessere nel rapporto di coppia: nebastano infatti 350 grammi insieme a 15 grammi di zenzero asettimana e a 30 grammi di mandorle al giorno, per creare unaperfetta ‘ricetta anti-flop’ in camera da letto. A confermarlo,nel 2015, sono stati alcuni urologi, ginecologi e sessuologi della societa’ italiana di urologia (SIU) e dell’associazioneostetrici e ginecologi ospedalieri italiani (Aogoi) che si sonoconfrontati a Expo. Durante la bella stagione, poi, si possonoaprire le finestre e lasciare entrare il sole mentre si puliscee riorganizza la casa. Un modo anche per rimanere in forma:unostudio condotto da ricercatori dell’Università dell’Indiana hascoperto che i proprietari di case ordinate hanno maggioriprobabilità di essere fisicamente in forma rispetto a coloro chevivono in ambienti disordinati. (ANSA).

Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram