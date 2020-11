Sars-cov2 ha cambiato radicalmente le nostre abitudini quotidiane limitandoci nei contatti ed evitando gli assembramenti soprattutto nei diversi edifici, ambienti di lavoro e ricreativi in cui ogni giorno svolgiamo molteplici attività e funzioni (come uffici, strutture sanitarie, banche, poste, supermercati, aeroporti, stazioni e mezzi di pubblici,scuole palestre ristoranti ecc)

Un sistema che attualmente sembra essere molto efficace contro il coronavirus e anche con altri virus, è rappresentato dall’ozono.

dir="auto">La sanificazione all’ozono inattiva circa il 99% dei virus, è un metodo di pulizia completamente ecologico, non lasciando dietro di sé alcun tipo di residuo chimico, presidio naturale per la sterilizzazione di ambienti sanitari e non sanitari, contaminati da batteri e virus.