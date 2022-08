(ANSA) – ROMA, 22 AGO – Oltre 1.100 km in bicicletta in 4

giorni, dal 24 al 27 agosto, con partenza da Aquileia, in Friuli

Venezia Giulia, e arrivo a Matera, per sostenere la

realizzazione di un centro ospedaliero per adulti con cistinosi,

malattia genetica rara appartenente al gruppo di malattie

conosciute come errori congeniti delle metabolismo. Questo lo

sforzo atletico dall’importante valore simbolico che si accinge

a compiere il cicloamatore friulano Omar Muzzo. In tutto le

tappe del viaggio denominato Bike4life, saranno quattro: da

Aquileia a Firenze, mercoledì 24 agosto, da Firenze a Roma

giovedì 25, da Roma a Napoli venerdì 26 e da Napoli a Matera

sabato 27. La partenza avrà luogo alla mezzanotte del 23 agosto

da Piazza della Basilica, ad Aquileia, dove in precedenza si

svolgerà una cerimonia inaugurale. Muzzo correrà in solitaria ma

sarà assistito durante tutto il percorso. Chi volesse

affiancarlo, anche solo per qualche chilometro, potrà farlo

mettendosi in contatto con l’organizzazione sulla pagina

Facebook dell’evento o per email bike4lifeevento@gmail.com. La cistinosi si manifesta quando si verifica un accumulo

dell’aminoacido cistina all’interno delle cellule

dell’organismo. I primi organi ad essere colpiti sono reni ed

occhi e successivamente sono interessati anche tiroide, fegato,

muscoli e pancreas, globuli bianchi e sistema nervoso centrale.

Nel mondo sono conosciuti circa 2.200 casi di cistinosi

nefropatica, circa 70 dei quali in Italia. Non esiste ancora una

cura, anche se ci sono terapie che contribuiscono a rallentarne

la progressione. I pazienti, per la maggior parte minorenni,

sono seguiti in diversi centri tra i quali l’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma e il Burlo di Trieste.Tuttavia,

manca un centro specializzato che si occupi dei pazienti

adulti. “Il nostro sogno – conclude Laura Morocutti, presidente

dell’Associazione italiana cistinosi – è soprattutto contribuire

alla realizzazione di un centro di transizione da paziente

pediatrico a paziente adulto. Al raggiungimento della maggiore

età, infatti, i pazienti con cistinosi sono seguiti come

pazienti normali anziché ricevere quelle attenzioni speciali sia

sotto il profilo diagnostico e terapeutico che la patologia

richiederebbe”. (ANSA).



Fonte Ansa.it