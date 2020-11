(ANSA) – ROMA, 10 NOV – La solitudine causa quasi un caso

su 5 di depressione tra gli over-50: lo rivela uno studio

pubblicato sulla rivista The Lancet Psychiatry e condotto presso

la University College di Londra, coinvolgendo oltre 4200

individui il cui stato di salute è stato monitorato per un tempo

medio di 12 anni. All’inizio dello studio il livello di

percezione della solitudine è stato

Advertisements

misurato con una scala adhoc ed è emerso che per ogni punto in più su questa scala,l’individuo ha un rischio doppio di ammalarsi di depressionenegli anni a venire.Quello che conta è l’esperienza individuale di solitudine (ilsentirsi soli), ovvero la percezione soggettiva di essa, piùancora della misura ‘oggettiva’ di isolamento sociale; in altritermini più ci si sente soli, maggiore è il rischio di ammalarsidi depressione nei 12 anni successivi.“Abbiamo visto che il sentirsi soli – spiega Gemma Lewis,coordinatore del lavoro – è un forte fattore di rischio per ladepressione, più di quanto lo sia l’effettivo numero di contattisociali di una persona. Quindi non è tanto importante il tempotrascorso in compagnia – continua – ma quanto ci si senteeffettivamente soli”.Gli esperti hanno calcolato che se si riuscissero a metterein atto interventi per ridurre la percezione individuale disolitudine, si potrebbe prevenire quasi un caso di depressionesu 5 tra gli over-50. (ANSA).

Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram