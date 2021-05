L’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) finanzierà 4 studi clinici per acquisire nuove evidenze sull’efficacia degli anticorpi monoclonali nella cura dei pazienti affetti da COVID-19 in fase precoce di malattia, non ospedalizzati e che presentino o meno fattori di rischio che possano aggravare la prognosi. I 4 protocolli di ricerca vincitori del bando Aifa accederanno a un finanziamento promosso dall’Agenzia per un importo superiore ai 2 milioni di euro.



Fonte Ansa.it