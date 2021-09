Lancet, la prestigiosa rivista di medicina, ha pubblicato un articolo nel quale smentisce la necessità di iniezioni “Booster”, di richiamo, per i vaccini mRNA, se non in pochi casi specifici. Secondo questo articolo i governi farebbero meglio a concentrarsi sull’immunizzazione dei non vaccinati e ad aspettare più dati certi prima di parlare di richiami. Inoltre, non è ancora chiaro quali dosi sarebbero più efficaci secondo gli autori., inclusi due esperti della FDA.

La scoperta arriva tramite un rapporto che cita le opinioni di un gruppo di scienziati di tutto il mondo.

Le azioni di Moderna, Pfizer e BioNTech sono state scambiate al ribasso alla notizia, dato che i booster erano la chiave per diventare l’annuale “Cash cow” la “vacca da mungere”. Ecco ad esempio le azioni Moderna

La valutazione degli scienziati si è basata su un’ampia gamma di studi osservazionali del mondo reale e su dati provenienti da studi clinici prima dell’approvazione dei vaccini. “Nessuno degli studi ha fornito prove credibili di un sostanziale declino della protezione contro le malattie gravi”, hanno scritto gli autori.

Ecco una citazione diretta dell’articolo:

“Ad oggi, nessuno di questi studi ha fornito risultati credibili prove di un sostanziale declino della protezione contro la malattia grave, anche quando sembrano esserci cali nel tempo nell’efficacia del vaccino contro i sintomatici . In uno studio in Minnesota, USA, stime a 10 punti dell’efficacia dei vaccini mRNA contro l’ospedalizzazione è apparso inferiore a luglio 2021 rispetto ai precedenti 6 mesi, ma queste stime avevano ampi intervalli di fiducia e potrebbe essere stato influenzato da alcune delle questioni sopra descritte. ”

Gli scienziati della FDA coinvolti erano Marion Gruber, che guida l’Office of Vaccines Research and Review della FDA, e il suo vice Philip Krause. Entrambi hanno recentemente annunciato i loro piani per dimettersi entro la fine dell’anno. Ora è abbastanza chiaro che forse lo stanno facendo per opporsi al lancio del booster jab.

Inoltre, i booster potrebbero portare a effetti collaterali ancora più dannosi nella popolazione, un fenomeno che non è ben compreso, anche se i casi di infiammazione cardiaca sono stati sempre più legati ai vaccini mRNA.

Per chi lo desiderasse ecco lo scritto completo a questo link.

Qualche scienziato dovrà confrontare i dati Usa con quelli israeliani e capire allora come mai l’efficacia del vaccino sia così calata in quel paese. L’osservazione che comunque i dati sui contagi e sui ricoveri siano peggiorati dovrebbe spingere a fare analisi sulla vera efficacia del vaccino in un ambiente reale.

Fonte :https://scenarieconomici.it/lancet-contro-la-terza-iniezione-di-vaccino-crollano-titoli-e-sorgono-dubbi/