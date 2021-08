(ANSA) – ROMA, 20 AGO – Avere un’occupazione che tiene acceso

il cervello potrebbe proteggere dalle demenze una volta

raggiunta l’età anziana, infatti uno studio pubblicato sul

British Medical Journal evidenzia che i lavori intellettualmente

più stimolanti si associano a un minor rischio di ammalarsi di

Alzheimer negli anni della pensione.

Lo studio è stato condotto da Mika Kivimäki presso la

University College London. L’analisi è stata realizzata con i

dati di sette ricerche precedentemente pubblicate sull’argomento

per un totale di oltre 100 mila individui coinvolti.

È emerso che coloro che hanno svolto lavori intellettualmente

stimolanti, da anziani, hanno chance di vedere diagnosticata una

demenza mediamente 1,7 anni più tardi dei coetanei che da

giovani non hanno avuto occupazioni altrettanto impegnative per

la testa; in altri termini nel primo gruppo di persone sono

diagnosticati in media 2,5 casi di demenza in meno l’anno ogni

10 mila individui, rispetto al gruppo dei lavoratori con

occupazioni non stimolanti.

Gli esperti hanno anche individuato che nel sangue del primo

gruppo impegnato in lavori intellettualmente fervidi vi è una

ridotta concentrazione di tre molecole associate al rischio di

Alzheimer in altri lavori. Bisognerà ora capire se mirando alla

riduzione dei livelli plasmatici di queste molecole si potrebbe

effettivamente ridurre il rischio individuale di Alzheimer, ma

servono nuovi studi per dimostrarlo. (ANSA).



Fonte Ansa.it