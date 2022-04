Ovviamente chi ha in casa uno o più esemplari di quanto indicato, è tenuto a non consumarli ed a restituirli al punto vendita di riferimento.

Per il Levelip Triol 20 compresse rivestite il lotto ritirato è il G0L206 con data di scadenza 10/2022. Il motivo è da ricercare in una incongruenza di tipo analitico

Menarini ha reso noto di avere preso tale provvedimento dopo che erano emerse delle incongruità importanti in merito

L’azienda farmaceutica Menarini ha riscontrato una irregolarità in due suoi noti integratori il LevelipDuo ritirato con effetto immediato, anche un lotto di Levelip Triol.

