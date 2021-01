(ANSA) – ROMA, 22 GEN – Le bozze sintetiche di embrioni, i

gastruloidi, agglomerati di cellule in 3D che sviluppano

un’organizzazione simile all’embrione, permettono di studiare lo

sviluppo di diversi tipi di cellule staminali e sono una nuova

frontiera per la ricerca che potrebbe aiutare a ridurre la

sperimentazione animale. Lo indica la ricerca, pubblicata sulla

rivista Stem Cell Reports, sotto la guida dell’Istituto di

genetica e

biofisica del Consiglio nazionale delle ricerche diNapoli (Cnr-Igb).“Alcune fra le domande più affascinanti della biologia sonofondamentali per capire i meccanismi alla base delle malattie eaiutare a sviluppare strategie preventive e terapeutiche”,osserva Gabriella Minchiotti del Cnr-Igb, che con EduardoPatriarca ha coordinato il gruppo di ricercatori incollaborazione con Alfonso Martinez-Arias della britannicaCambridge University. Fra le domande a cui i ricercatorivorrebbero trovare risposte vi è comprendere come si sviluppa unembrione molto complesso a partire da un iniziale aggregato dicellule molto simili tra loro, perché in alcuni casi lo sviluppoembrionale si interrompe o si altera portando a condizionipatologiche e adesso hanno a disposizione un nuovo strumento cheapre prospettive inedite per la ricerca biomedica.“I gastruloidi – spiega la ricercatrice – sono organoidiembrionali e costituiscono un eccellente sistema modello, siaper studiare lo sviluppo di tessuti in condizioni normali opatologiche, sia per identificare geni, nutrienti (aminoacidi,lipidi, zuccheri), e condizioni fisicochimiche (temperatura,pressione di ossigeno) che garantiscono un corretto sviluppoembrionale”. (ANSA).

Fonte Ansa.it

