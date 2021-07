(ANSA) – ROMA, 12 LUG – La creatività dei giovani dà il

proprio contributo alle cure palliative pediatriche.

L’associazione Paolo Ettorre, che ha dato vita al premio

Socially Correct al Festival di Spoleto, ha scelto la Fondazione

Maruzza come beneficiaria della campagna di comunicazione del

concorso.

L’obiettivo non solo è solo quello di rendere consapevole

l’opinione pubblica sul valore delle cure palliative

pediatriche, ma di far firmare una petizione affinché queste

diventino un servizio accessibile per tutte le famiglie con

bambini affetti da malattie inguaribili. L’associazione ha così deciso di dedicare il proprio contest

a questo tema: la coppia di giovani creative Itziar Soto e

Valeria Polanco della Nuova Accademia di Belle Arti (Naba) di

Milano, ha vinto il concorso e si è aggiudicata uno stage in

Saatchi & Saatchi. “La nostra università ci ha incoraggiato a

partecipare al progetto Socially Correct, presentandoci una

realtà che ha bisogno di visibilità”, hanno dichiarato le

vincitrici. L’idea è di utilizzare l’immaginario iconografico

della fiaba per raccontare la vita reale delle famiglie e dei

minori.

“Da sempre il nostro obiettivo è di creare campagne che

possano sensibilizzare l’opinione pubblica su tematiche sociali

importanti, ma anche poter premiare i giovani talenti attraverso

uno stage lavorativo che viene offerto ai vincitori del concorso

dall’agenzia Saatchi & Saatchi”, ha dichiarato Annette Ettorre,

presidente della ‘Paolo Ettorre – Socially Correct’. “Dobbiamo

impegnarci, ciascuno per la sua parte, affinché le cure

palliative pediatriche diventino davvero accessibili per i

bambini di ogni regione italiana”, commenta Silvia Lefebvre

d’Ovidio, presidente della Fondazione Maruzza. (ANSA).



Fonte Ansa.it