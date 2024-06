CATANIA – La fisiopatologia delle tendinopatie di spalla, le metodiche diagnostiche, l’approccio chirurgico e quello conservativo, i trattamenti percutanei ecoguidati, le onde d’urto, gli esercizi terapeutici e la terapia nutraceutica.

Questi alcuni dei temi che alimenteranno il confronto multiprofessionale dal titolo “La patologia tendinea: around the shoulder. Confronto interdisciplinare tra approccio chirurgico e approccio conservativo”, che si terrà sabato 29 giugno nell’Auditorium B2pharma (via G. Mameli, 12 – Aci Bonaccorsi, CT) e che coinvolgerà medici e docenti universitari per un dibattito sull’approccio ortopedico e interventistico e su quello conservativo e riabilitativo.

Introdurranno l’evento la presidente del convegno Valeria Coco (Segretario Regionale SIMFER), e Roberto Bottino (Amm. B2pharma). Poi verrà dato spazio ai lavori moderati dalla discussant composta dal prof. Calogero Foti, prof. Vito Pavone, prof. Gianpaolo Ronconi, dr.ssa Maria Pia Onesta e dr. Giuseppe Condorelli.

«Le tendinopatie sono patologie ricorrenti: lo stile di vita, il lavoro, l’attività sportiva sono fattori che possono alimentarne lo sviluppo – ha affermato Valeria Coco, fisiatra e presidente del Convegno – tutti prima o dopo possono soffrirne. Ecco perché è utile organizzare convegni di così alto livello scientifico: confronti che mettono intorno a un tavolo le varie anime che studiano lo stesso tema da molteplici prospettive. Questo del 29 giugno è un congresso multidisciplinare che coinvolge la chirurgia ortopedica e la fisiatria interventistica e le terapie conservative e riabilitative, mettendo sempre al centro il paziente nella sua globalità».