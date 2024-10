Il diritto alla mobilità universale non è un gioco. Difendiamolo insieme all’Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare dal 14 al 20 ottobre 2024.

Padova, 14 ottobre 2024 – Sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, torna dal 14 al 20 ottobre la Giornata Nazionale UILDM, l’evento di sensibilizzazione e raccolta fondi promosso da UILDM – Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare.

Sette giorni per richiamare l’attenzione su una comunità che da oltre 60 anni lavora al fianco delle persone con distrofia muscolare e delle loro famiglie.

L’obiettivo di quest’anno è puntare i riflettori sul tema della mobilità accessibile per garantire il trasporto attrezzato alle persone con distrofia muscolare grazie ai mezzi delle 65 Sezioni UILDM in tutto il territorio nazionale.

«Essere liberi di vivere come tutti! è la frase di Federico Milcovich, fondatore di UILDM, che guida la vita della nostra associazione. Attraverso la Giornata Nazionale vogliamo spingere verso il cambiamento e far comprendere che il problema delle barriere, materiali e immateriali, non riguarda solo le persone con disabilità ma coinvolge tutti i cittadini, talvolta solo in una fase della loro vita. Il diritto alla mobilità universale è un principio cardine della Convenzione ONU sui diritti per le persone con disabilità e dev’essere garantito per consentire, in sicurezza, la piena partecipazione di tutti alla vita civile e sociale. Non è una questione di disabilità, ma di libertà di costruire la propria personale autonomia», dichiara Marco Rasconi, presidente nazionale UILDM.

Al fianco di UILDM gli amici Luca Ravenna ed Eleazaro Rossi, stand up comedian, protagonisti dello spot che promuove la Giornata Nazionale, visibile su giornatanazionale.uildm.org.

Nel video, i due invitano tutti a scommettere sulla cosa più importante, UILDM e il suo impegno per le persone con disabilità, «Noi scommettiamo su UILDM, e tu?».

Tutta la campagna di comunicazione sarà accompagnata dall’hashtag #IoScommettoSuUILDM.

SOSTIENICI CON LA LATTA UILDM

Ad accompagnare la campagna l’immancabile latta UILDM, diventata ormai oggetto da collezione, quest’anno firmata dall’illustratrice Carolina Zuniga. La grande novità di quest’anno sono le deliziose gelée e caramelle alla frutta che si trovano all’interno della latta.

L’edizione 2024 è pensata anche per i più piccoli perché contiene Mobiloca, il gioco dell’oca sulla mobilità accessibile, per rendere le nuove generazioni più attente ai bisogni e alle necessità delle persone con mobilità ridotta. Un modo semplice ma anche divertente per riflettere insieme sugli ostacoli che una persona con disabilità affronta ogni giorno per spostarsi. Ogni tappa è l’occasione per immergersi nella realtà quotidiana di una persona che si sposta in carrozzina, tra barriere architettoniche, difficoltà di relazione e poca cultura di inclusione.

La latta UILDM viene distribuita a fronte di un contributo minimo di 12 euro nelle sedi delle Sezioni UILDM o sul sito giornatanazionale.uildm.org.

I volontari UILDM saranno presenti in tante piazze per raccontare le attività che li vedono impegnati nel dare alle persone con distrofia e alle loro famiglie le stesse possibilità di tutti. Fare sport, andare al lavoro o a scuola, partecipare a un evento culturale o a un concerto, andare in vacanza, potersi muovere in autonomia fa bene alla persona con disabilità che diventa parte attiva della vita di comunità, e alla comunità che diventa sempre più ricca.

I contributi raccolti serviranno a finanziare i servizi di trasporto con mezzi attrezzati alle persone con disabilità che le 65 Sezioni UILDM offrono sul loro territorio.

AL NOSTRO FIANCO

La Giornata Nazionale UILDM 2024 è stata resa possibile anche grazie alla sponsorizzazione di Roche S.p.A e Sarepta Therapeutics, Inc.

Grazie ai volontari di UNPLI – Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia che si sono messi a fianco dei volontari UILDM per promuovere le attività di UILDM.

Un ringraziamento particolare va anche ai personaggi e testimonial che sostengono l’associazione: oltre a Luca Ravenna ed Eleazaro Rossi, Laura Formenti, Francesca Levi D’Ancona, Andrea Pecile e il Trio Medusa (Gabriele Corsi, Furio Corsetti e Giorgio Daviddi).