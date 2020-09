(ANSA) – MILANO, 28 SET – E’ un’analisi di quanto è successo

perché non accada più il libro che Riccardo Iacona, giornalista

d’inchiesta e conduttore di PresaDiretta, ha dedicato al Covid e

a quello che ha provocato nel nostro Paese. E il titolo da solo

lo spiega: ‘Mai più eroi in corsia. Cosa ha insegnato il

Coronavirus al SSN’ (Piemme editore, pp. 222, euro 15,90).

Il ‘viaggio’ di Iacona parte dalle origini, da quando nella

notte fra il 20 e il 21 febbraio si è scoperto che a Codogno

c’era un paziente in rianimazione positivo al Covid anche se non

era andato in Cina. Parte dalle difficoltà degli ospedali, dei

medici, degli infermieri, soprattutto in Lombardia, e fa un

paragone con il Veneto e l’Emilia-Romagna dove la medicina

territoriale è più sviluppata. Dai medici di famiglia deceduti o

da quelli che si sono sentiti impotenti, senza dispositivi di

protezione, senza la possibilità di mandare i pazienti negli

ospedali già strapieni. “Quando dicono che il sistema della

sanità lombarda ha retto – spiega Paola Pedrini, il segretario

regionale della Fimmg, la federazione italiana dei medici di

famiglia – noi non siamo assolutamente d’accordo. Ha retto solo

per quelli che sono riusciti ad andare in ospedale, che hanno

trovato una risposta, ma tutti gli altri non hanno trovato una

risposta. Mi dispiace, ma per queste migliaia di persone il

sistema sanitario non ha retto”.

E’ un racconto emozionante quello di Iacona che comunque non

dimentica mai di fornire i dati (aggiornati a luglio, quando il

libro è andato in stampa), come il 14% di operatori sanitari

contagiati in Lombardia contro il 4,4% del Veneto, o in numero

dei medici morti: 174 in Italia, di cui 82, quindi oltre la

metà, in Lombardia, o la mortalità della prima settimana: 196

morti su mille residenti in Veneto, 445 su mille in Lombardia.

L’analisi di quello che è accaduto non è fine a se stessa, ma

guarda a cosa si può imparare per il futuro per evitare una

seconda ondata o per lo meno un secondo tsunami di contagi. A

tirare le conclusioni chiama una serie di esperti come Giuseppe

Remuzzi, il direttore dell’Istituto Mario Negri, convinto che il

Servizio sanitario sia “assolutamente sottofinanziato” e che

vada rivoluzionato utilizzando anche i soldi del Mes e il

virologo di fama mondiale Giorgio Palù per cui “la politica,

tutta, regionale e nazionale, si deve impegnare a implementare

la medicina del territorio, non c’è altra cura, non c’è altra

risposta”. Ed è poi lo stesso Iacona a fare un appello a tutti “per favore! Continuiamo a stare attenti” perché “in attesa di

cure e vaccino, l’unica arma vera che abbiamo a disposizione è

il nostro comportamento responsabile”. (ANSA).



Fonte Ansa.it

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram