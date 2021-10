In Italia, ogni anno si registrano circa 90.000 ricoveri dovuti a ictus cerebrale, di cui il 20% sono recidive. Nel Paese l’ictus è la seconda causa di morte, dopo le malattie ischemiche del cuore: è responsabile del 9-10% di tutti i decessi e rappresenta la prima causa di invalidità. Infatti, solo il 25% dei pazienti sopravvissuti a un ictus guarisce completamente, il 75% sopravvive con qualche forma di disabilità.[1]

L’ipertensione è una delle principali cause di ictus, assieme alla fibrillazione atriale, che aumenta di cinque volte i rischi secondo le linee guida della Società Europea di Cardiologia (ESC)[2].

Benché la fibrillazione atriale sia spesso accompagnata da una varietà di sintomi evidenti, quali fastidio o dolore al petto e difficoltà respiratoria, mentre la malattia progredisce ben un paziente su due è asintomatico. Identificare quindi gli individui che rischiano di sviluppare l’AFib è importante, in quanto è comprovato che diagnosi e trattamento precoci dei fattori di rischio modificabili possono ridurre la morbilità e la mortalità. L’adozione e l’utilizzo diffuso di device domestici in grado di monitorare la pressione arteriosa fornirebbero alle persone le informazioni necessarie per tenere sotto controllo importanti elementi relativi alla propria salute.

In questo contesto, Omron Healthcare supporta My Measurement Month (MMM), il più grande programma di screening della pressione arteriosa promosso dalla Società Internazionale dell’Ipertensione (ISH) e sincronizzato a livello globale (attivato in oltre 100 Paesi) volto a combattere l’ipertensione nel quale – in continuità con quanto fatto in precedenza – Omron continua a donare misuratori per la causa in tutto il mondo. In particolare, l’attuale iniziativa MMM at home rappresenta un’ulteriore occasione per ribadire l’importanza di effettuare semplici, ma sistematici screening in autonomia e nella comodità e nella sicurezza di casa: sul sito non solo sono presenti informazioni pratiche su ciò che è necessario sapere sulla pressione arteriosa, ma sono online anche video con suggerimenti e linee guida su come misurare la pressione sanguigna e consigli utili per uno stile di vita sano. Inoltre, le persone possono contribuire a MMM anche da casa, inviando letture in forma anonima tramite il sito web dedicato.

“L’ipertensione può essere una condizione particolarmente problematica e attuare azioni di sensibilizzazione su questo tema può aiutare a migliorare l’assistenza sanitaria per le persone in tutto il mondo” commenta André van Gils, Senior General Manager Global Sales & Marketing di OMRON Healthcare.

La precisione dei misuratori di pressione arteriosa di OMRON Healthcare è stata clinicamente validata sulla base delle rigorose procedure di test condotte dalle maggiori organizzazioni sanitarie a livello mondiale, al punto da rendere l’alta qualità del brand il segno distintivo della sua offerta di prodotti e servizi. Dunque, poter contare su un device con funzionalità di letture di pressione arteriosa ed ECG come OMRON Complete rappresenta il primo passo per il monitoraggio domestico della propria salute.