(ANSA) – ROMA, 28 GIU – L’intelligenza artificiale aiuta a

riconoscere gli embrioni con difetti nei cromosomi senza

ricorrere alla biopsia che è invasiva: quelli con un normale

corredo cromosomico (euploidi) hanno infatti maggiori

possibilità di impiantasi nell’utero e portare ad una

gravidanza, a differenza di quelli quelli con anomalie

(aneuploidie) che non hanno possibilità. I risultati dello

studio sono stati presentati al congresso della Societá europea

di riproduzione umana dal consorzio di cliniche di fecondazione

assistita Ivirma di Valencia e Tel-Aviv.

I ricercatori, guidati da Lorenza Bori, hanno dimostrato che

l’Intelligenza artificiale è capace di visualizzare gli embrioni

con anomalie cromosomiche da quelli che non ne hanno in modo

simile a quanto si fa con la tecnologia in time-lapse, usata

negli ultimi 10 anni, che permette di avere un’immagine, momento

per momento dello sviluppo dell’embrione fino allo stadio di

blastocisti (al quinto giorno di vita), ma non sempre con

informazioni accurate. La computer vision dell’Intelligenza

artificiale invece sembra offrire una previsione affidabile e

oggettiva.

Un risultato possibile grazie alla scoperta che gli embrioni

cromosomicamente normali iniziano il loro sviluppo come

blastocisti leggermente prima di quelli con anomalie: cosa che

puó essere vista appunto con la computer vision con misure

microscopiche dei margini delle cellule, un metodo preciso che

permette di quantificare il numero delle cellule e loro ciclo.

Applicando questa scoperta, i ricercatori hanno analizzato con

questo metodo 111 embrioni normali e 120 con anomalie, che erano

giá stati studiati con il time-lapse. (ANSA).



Fonte Ansa.it