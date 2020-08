(ANSA) – ROMA, 25 AGO – Lo smog può avere un ruolo nello

sviluppo di malattie cardiometaboliche come il diabete, ma i

suoi effetti sono reversibili. Infatti, basta allontanarsi

dall’inquinamento per notare come le conseguenze sull’organismo

arrivino a ridursi. A dirlo è uno studio pubblicato sul Journal

of Clinical Investigation coordinato dalla Case Western Reserve

University. Gli studiosi hanno concentrato l’attenzione sulle

polveri sottili Pm 2,5, particelle che si sviluppano proprio a

causa dell’impronta antropica, con gli scarichi delle

automobili, la produzione di energia e altri combustibili

fossili. Queste particelle sono state collegate a un aumento

del rischio di infarti e ictus. Il gruppo di ricerca ha

dimostrato che l’esposizione all’inquinamento atmosferico può

aumentare la probabilità di avere la resistenza all’insulina e

il diabete di tipo 2. Nello studio condotto sui topi, sono

stati analizzati tre gruppi: uno, di controllo, che respirava

aria filtrata pulita, uno esposto ad aria inquinata per 24

settimane e un gruppo alimentato con una dieta ricca di grassi. Per gli studiosi, essere esposti all’inquinamento atmosferico

è risultato paragonabile a una dieta con molti grassi. Sia le

cavie che vivevano con l’aria inquinata sia quelle che seguivano

una dieta molto grassa, infatti, hanno mostrato una resistenza

all’insulina e un metabolismo anormale, proprio come si vedrebbe

in uno stato pre-diabetico. Questi cambiamenti sono stati

associati a cambiamenti nell’epigenoma, l’insieme dei meccanismi

che possono accendere e spegnere migliaia di geni

dell’organismo. “La buona notizia è che questi effetti sono

reversibili, almeno secondo i nostri esperimenti – ha spiegato

Sanjay Rajagopalan, ricercatore che ha condotto lo studio – Una

volta che l’inquinamento atmosferico è stato tolto

dall’ambiente, i topi sembravano più sani e lo stato

pre-diabetico sembrava invertirsi”. (ANSA).



