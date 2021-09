(ANSA) – ROMA, 13 SET – Un nuovo studio conferma che lo

stress fa male alla salute: quando è troppo aumenta il rischio

di ammalarsi di pressione alta e problemi cardiovascolari. Lo

rivela una ricerca sulla rivista Hypertension, la prima a

valutare l’impatto dello stress su persone inizialmente sane.

Lo studio è stato condotto da Kosuke Inoue, epidemiologo

all’Università di Kyoto in Giappone. Gli ormoni dello stress

norepinefrina, epinephrina, dopamina e cortisolo aumentano

quando siamo colpiti da eventi stressanti legati ad esempio al

lavoro, ai rapporti con gli altri, ai soldi. I quattro ormoni,

infatti, rispondono ai livelli di stress percepiti, aumentando

quando lo stress sale.

In questo studio gli ormoni dello stress sono stati misurati

con il test delle urine in 412 adulti di età 48-87 anni. È

emerso che su un periodo medio di 6 anni e mezzo ogni qualvolta

che le concentrazioni dei 4 ormoni dello stress raddoppiano, il

rischio di sviluppare pressione alta cresce del 21-31%.

Inoltre, è emerso che durante un periodo medio di oltre 11

anni c’è un aumento del 90% del rischio di eventi

cardiovascolari ogni volta che la concentrazione di cortisolo

raddoppia. Lo studio conferma che lo stress è un fattore di

rischio chiave per lo sviluppo di ipertensione e eventi

cardiovascolari, conclude Inoue. (ANSA).



Fonte Ansa.it