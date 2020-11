(ANSA) – SYDNEY, 20 NOV – Per centinaia di migliaia di anni

i ritmi della vita umana sono stati dettati dal sorgere e dal

tramontare del sole. Con il buio i livelli di melatonina

calavano e conciliavano il sonno, e con il sorgere del sole

aumentavano portavano al risveglio. Ora le nostre vite sono

legate sempre più alla luce artificiale, e secondo un nuovo

studio australiano questo

sta avendo un profondo effetto suiritmi che dettano quando si dorme e quando si è svegli.La ricerca dell’Università Monash di Melbourne, pubblicata suScientific Reports, indica che l’illuminazione media nelle caseaustraliane è così forte da sopprimere la melatonina per quasiil 50%. L’illuminazione con le nuove lampadine a efficienzaenergetica, promosse dai governi, è ancora più forte. E la lucepiù forte della media prima di dormire è associata con sonno dicattiva qualità.“La luce è come una droga, uno stimolante che impedisce diaddormentarsi”, scrive il responsabile della ricerca professorSean Cain, esperto di ritmi circadiani. “La luce moderna haeffetti paragonabili a quelli del cibo spazzatura. Non ci siamoevoluti per gestirli in modo sano, quindi facciamo cattivedecisioni quando si tratta di consumarlo”.La ricerca ha dapprima indicato che gli umani sono molto piùsensibili alle luci di quanto gli scienziati abbiano finoraipotizzato. (ANSA).

Fonte Ansa.it

