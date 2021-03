(ANSA) – MILANO, 12 MAR – Mai così tanti parti gemellari nel

mondo: sono oltre 1,6 milioni all’anno, in pratica un neonato

ogni 42 è un gemello. Si tratta del picco più alto degli ultimi

quarant’anni e probabilmente di tutta la storia dell’umanità,

raggiunto per il maggior ricorso alle tecniche di riproduzione

medicalmente assistita oltre che per l’età sempre più avanzata

delle madri.

Lo certificano i

numeri raccolti su oltre un centinaio diPaesi, dagli esperti che lavorano presso l’Università di Oxford,l’Istituto francese di studi demografici (INED) e l’universitàolandese di Radboud. I risultati sono pubblicati sulla rivistaHuman Reproduction. I ricercatori hanno raccolto informazionisulle nascite registrate nel periodo 2010-2015 in 165 Paesi(coprendo il 99% della popolazione mondiale) e le hanno poimesse a confronto con quelle registrate nel periodo 1980-1985 in112 Paesi. E’ così emerso che il tasso di parti gemellari ècresciuto di un terzo, passando da 9 a 12 ogni mille parti.“I numeri relativi e assoluti dei gemelli nel mondo sono i piùalti dalla metà del ventesimo secolo ed è probabile cherappresentino il picco di tutti i tempi”, commenta il sociologoChristiaan Monden dell’Università di Oxford. “Ciò è importanteperché i parti gemellari sono associati un un maggior tasso dimortalità tra neonati e bambini e a maggiori complicanze permadri e figli durante la gravidanza, il parto e nel periodosuccessivo”. (ANSA).

Fonte Ansa.it

