“Il connubio tra sport e fair play è un legame inscindibile che poggia le basi su valori connaturati all’essenza e all’unicità del nostro movimento. Ricordarne l’importanza e sottolinearne l’efficacia significa veicolare un messaggio che permette di praticare una cultura fondata sul rispetto, sulla lealtà e sulla trasparenza, permettendo di costruire una società migliore”. Questo il messaggio inviato da Giovanni Malagò, presidente del Coni, inviato in occasione della presentazione della 25/ma edizione del premio Fair play-Menarini.

“Spero la premiazione, ha aggiunto, “diventi una kermesse all’insegna della ripartenza e delle celebrazioni per la bontà dei risultati ottenuti dallo Sport italiano in occasione dell’evento a 5 cerchi, quello che più di tutti sa sublimare il significato autentico degli ideali che vengono promossi con questa grande iniziativa”.

Tra i vari riconoscimenti attribuiti in questa edizione da Nozze d’argento, Malagò ricorda in particolare quello dedicato alla memoria di Paolo Rossi, “già insignito del premio e fonte di ispirazione per tanti giovani amanti del mondo dello Sport.

Un modo nobile – ha concluso Malagò – per legare ancora di più questo grande riconoscimento a figure che hanno scritto e scrivono la storia dello sport e che sono portabandiera speciali di un modo di essere che anche uno stile di vita”.



Fonte Ansa.it