La mappatura dei nei, nota anche come dermatoscopia digitale, è attualmente il metodo di prevenzione più avanzato contro il melanoma e altre patologie cutanee. Le vacanze, pur essendo un periodo di relax, possono distogliere l’attenzione dalla salute della pelle. Pertanto, è cruciale mantenere alta l’attenzione sulla prevenzione del melanoma anche durante l’estate, poiché è una forma di cancro della pelle che, se rilevata precocemente, spesso può essere trattata con successo.

Mappatura dei nei per scongiurare il rischio del melanoma

Secondo i dati dell’Associazione Italiana Registri Tumori (AIRTum), in Italia si registrano circa 170.000 casi di melanoma. L’esposizione prolungata ai raggi UV è stata identificata come una delle principali cause di questa malattia, indipendentemente dall’età.

Abbronzarsi può essere l’obiettivo di molti durante l’estate, ma è fondamentale non sottovalutare i rischi per la salute.

Le scottature solari aumentano significativamente il rischio di sviluppare tumori cutanei. I raggi solari possono anche favorire la formazione di nei, che possono trasformarsi in lesioni maligne. La presenza di numerosi nei può indicare un rischio elevato di sviluppare melanoma. Oltre all’uso di creme solari, è consigliato sottoporsi alla mappatura dei nei per una prevenzione veloce.

I danni alla pelle causati dal sole possono manifestarsi anche a distanza di anni, manifestandosi in discromie cutanee, ovvero macchie più chiare o più scure sulla pelle. Queste – generalmente – non sono preoccupanti e tendono a ridursi durante l’inverno.

Quando è consigliato effettuare la mappatura dei nei

È raccomandato sottoporsi a screening regolare dei nei, a prescindere dall’età. È particolarmente indicato per chi nota cambiamenti nel colore o nella forma dei propri nei o per chi ha una storia familiare di melanoma. Gli esami possono essere effettuati in sicurezza anche durante la gravidanza e l’infanzia.

Il momento migliore per la mappatura dei nei è quando la pelle non è abbronzata. Tuttavia, se si verificano scottature importanti durante l’estate o si notano nei sospetti, è consigliabile consultare immediatamente uno specialista.

Anche sotto l’ombrellone o con il cielo coperto è possibile abbronzarsi, quindi è essenziale proteggere la pelle per tutta l’estate. Limitare l’esposizione ai raggi UV e programmare una mappatura dei nei alla fine dell’estate è una strategia utile per evitare problemi di salute.