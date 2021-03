(ANSA) – GENOVA, 22 MAR – Per le persone con Leucemia

Mieloide Acuta (Lma) buone notizie: dopo che le cellule

leucemiche sono state eliminate con la chemioterapia,

l’assunzione di Azacitidina aumenta la sopravvivenza ed estende

il periodo di remissione. Questo è emerso da uno studio firmato

dalla dr. Germana Beltrami e il dipartimento di ematologia

dell’ospedale Policlinico San Martino di Genova, pubblicato su ‘The New England Journal

of Medicine’. Ogni anno in Italia siregistrano 2 mila nuovi casi di Lma, soprattutto in persone conpiù di 65 anni, quindi in condizioni cliniche non semprecompatibili con i cicli di chemioterapia seguiti da trapianto dicellule staminali. Lo studio clinico ha individuato un farmaco,l’Azacitidina, adatto a tutti i soggetti, da assumere oralmentein seguito ai cicli chemioterapici, come terapia di mantenimentodella remissione. L’Azacitidina agisce sul Dna come se fosse ungomitolo da districare e ciò mette a nudo dei geni che regolanol’origine e la sopravvivenza cellulare, a scapito di quelli chefanno crescere le cellule malate: così facendo favorisce laproduzione di proteine anti-tumorali. “Generalmente nellepersone con Lma viene indotta la remissione tramite unachemioterapia di induzione – ha detto Beltrami – Per la primavolta, questo studio sperimentale inserisce un’ulteriore faseche consiste nella terapia di mantenimento: la somministrazioneper 24 mesi di Azacitidina induce una riduzione del rischio direcidiva e un aumento della sopravvivenza in pazienti noneleggibili, per età, a un trattamento più intensivo.L’assunzione di Azacitidina è stata ben tollerata dai pazientiche hanno riscontrato effetti collaterali gestibili al contrariodi quanto accadeva in passato, quando le terapie di mantenimentostudiate causavano una importante diminuzione del numero dideterminate popolazioni di cellule del sangue, senza dimostrareefficacia in termini di sopravvivenza. Da oggi – concludeBeltrami – si apre una nuova strada: ora si può proporre unaterapia di mantenimento anche a coloro che non potevano accederead altri trattamenti”. (ANSA).

