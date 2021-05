(ANSA) – ROMA, 28 MAG – Mille azioni oltre la sclerosi

multipla. Questo il titolo dell’evento web organizzato

dall’Associazione Italiana Sclerosi Multipla (Aism) per il 31

maggio, appuntamento culmine di una fitta serie di iniziative

che accompagnerà tutta la settimana, dedicata a questa malattia

particolarmente invalidante che colpisce circa 130mila persone

in Italia, spesso giovani.

L’evento, contrassegnato dall’hashtag #1000azionioltrelaSM,

sarà trasmesso in diretta streaming sui social Aism e anche dal

canale Ansa.it. Cuore della giornata sarà la presentazione dei

dati del Barometro della Sclerosi Multipla 2021. Ma sarà anche

l’occasione per lanciare un appello per la costruzione

dell’Agenda 2025. “Alla fine di un percorso svolto con le

istituzione dal 2015 al 2020, l’appello che facciamo ora a tutti

gli stakeholder è quello di lavorare insieme per costruire una

mappa delle priorità delle persone con sclerosi multipla verso

il 2025, ovvero un percorso per cambiare la vita di questi

pazienti e delle loro famiglie”, spiega Mario Alberto Battaglia,

presidente della Fondazione italiana Sclerosi multipla (Fism).

Questo percorso dovrà essere all’insegna di tre parole

chiave, precisa Battaglia: “la prima è corresponsabilità, perché

solo insieme si affrontano i problemi; la seconda è innovazione,

nella ricerca come nell’inclusione, perché non si può tornare

indietro dopo la pandemia; la terza parola chiave è

sostenibilità”. Il 31 maggio queste istanze saranno portate

all’attenzione delle massime istituzioni e dei quattro i

ministri che sono stati chiamati a partecipare all’evento in

diretta web: il ministro della Salute Roberto Speranza, la

ministra per le disabilità Erika Stefani, la ministra

dell’università e della ricerca Maria Cristina Messa, il

ministro del lavoro e delle politiche sociali Andrea Orlando.

(ANSA).



Fonte Ansa.it