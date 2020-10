(ANSA) – PISA, 08 OTT – Università di Firenze e Scuola

Normale Superiore di Pisa hanno individuato la molecola che

inibirebbe la plasticità neurale con l’aumentare dell’età.

“Comprendere i meccanismi che inducono la comparsa di questi

freni molecolari potrebbe avere molteplici implicazioni,

facilitando, ad esempio, il recupero delle funzioni cerebrali

dopo traumi”, riporta uno studio sulla rivista Embo Reports. La

capacità di ricevere ed elaborare stimoli cognitivi è tipica

dell’infanzia e dell’adolescenza, mentre tende a diminuire con

il progredire dell’età. Cosa determina questo impoverimento? I

ricercatori del Laboratorio Bio@Sns della Scuola Normale e del

Dipartimento Neurofarba dell’Università di Firenze hanno

realizzato uno studio che individua come responsabile della

perdita di plasticità del cervello una molecola di microRna. Se

si inibisce la presenza di questa molecola nell’adulto, è la

questione, il cervello torna a mostrare la plasticità del

giovane. La molecola si chiama miR-29, ha una forma a forcina ed

è presente nelle cellule di tessuti come cervello, cuore,

muscolo, vasi, in diverse specie animali quali uomo, topo e

pesci. Nella corteccia cerebrale, la concentrazione di miR-29

aumenta di 30 volte tra l’infanzia e l’età adulta. Responsabile

sperimentale dello studio è Debora Napoli, perfezionanda in

Neuroscienze della Scuola Normale coaudiuvata dai perfezionandi

Leonardo Lupori e Sara Bagnoli. Lo studio è stato coordinato dal

professor Tommaso Pizzorusso del dipartimento Neurofarba

dell’Università di Firenze e dal professor Alessandro Cellerino

del Laboratorio di Biologia Bio@Sns della Scuola Normale di

Pisa. (ANSA).



Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram