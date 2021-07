(ANSA) – ROMA, 11 LUG – Il long Covid compare nel 14% delle

persone che si infettano e dura in media quattro mesi. Alcuni

dei sintomi del cosiddetto ‘long covid’ sono registrati anche

dai fitness trackers, i braccialetti che monitorano i parametri

vitali e registrano l’attività fisica che hanno permesso di

misurare la malattia e i suoi temuti effetti lunghi. Lo afferma

uno studio pubblicato dalla rivista Jama Network Open.

Nello studio sono stati confrontati i dati di 641 individui

con malattie respiratorie ma negativi al Covid con 243 volontari

che invece avevano l’infezione. In tutti i casi sono state

notate variazioni nel battito cardiaco, nel ritmo sonno-veglia e

nell’attività fisica, ma questi parametri impiegano molto più

tempo a tornare normali in chi è stato colpito dal Sars-Cov-2.

In media la frequenza cardiaca a riposo nei pazienti Covid non

ritorna normale prima di due mesi e mezzo, l’attività fisica

prima di un mese mentre il ritmo sonno veglia si regolarizza

intorno al giorno 24 dalla diagnosi. Per chi invece ha il ‘long

Covid’, il 14% del campione considerato, i sintomi durano molto

più a lungo, con la frequenza cardiaca che rimane più alta del

normale per quattro mesi. Secondo lo studio, spiegano i

ricercatori, chi ha la forma ‘cronica’ della malattia di solito

ha sintomi più gravi all’inizio rispetto a chi non la sviluppa.

“I nostri dati – afferma Jennifer Radin dello Scripps Research

Translational Institute, uno degli autori .- suggeriscono che la

gravità dei sintomi iniziali, a partire dall’alterazione della

frequenza cardiaca, possono essere usati per predire quanto

impiegherà il paziente a guarire dall’infezione”. (ANSA).



