(ANSA) – ROMA, 13 MAG – Gli anticorpi monoclonali per

l’emicrania sono erogati nel mondo con differenti criteri di

eleggibilità e di intervallo nella somministrazione. Nel nostro

Paese a questa terapia si accede più tardivamente che in altri,

con criteri più stringenti, ma l’utilizzo è frammentato, con

possibili conseguenze relative all’efficacia della terapia.

L’Italia, infatti, in particolare, rispetto agli altri Paesi,

si caratterizza per il numero di fallimenti con precedenti

terapie di prevenzione prima di poter accedere alla cura con i

monoclonali più alto (tre) insieme a Spagna e Regno Unito, ma

soprattutto per un numero di mesi di interruzione della terapia “di gran lunga superiore rispetto a tutti gli altri, con 3 mesi

di sospensione ogni dodici di terapia”. Lo evidenzia la Fisc,

Fondazione italiana per lo studio delle cefalee onlus.

Per aiutare molti pazienti con emicrania che assumono

anticorpi monoclonali a non “soffrire ad orologeria” per Fisc “questi parametri andrebbero rivisti in base alla presenza di

evidenze cliniche che mostrano come un tardivo inizio o

sospensione potrebbero rendere parzialmente efficace tale

terapia della emicrania”. È una richiesta, quella

dell’associazione, che come spiega il presidente Paolo

Martelletti, “nasce dalla numerose richieste di aiuto avanzate

dai pazienti ed è rivolta all’Aifa, Agenzia Italiana del

farmaco”. “I pazienti – evidenzia Martelletti – sono inferociti:

stanno bene per un anno e poi viene chiesto loro di sospendere

la terapia. In genere nel primo mese stanno più o meno bene,

anche per la ‘coda’ legata alla somministrazione della cura, ma

poi dal secondo e terzo mese ritornano a una situazione uguale a

prima della terapia. La cefalea cronica è stata definita con

legge a luglio 2020 una malattia sociale, si hanno farmaci che

curano (e non sintomatici) e vengono però somministrati in modo

intermittente. Sediamoci allora intorno a un tavolo e

impiantiamo uno studio di risposta sostenuta per vedere quanto

resistono senza la terapia oppure diamo la libertà agli

specialisti di decidere per quanto l’anticorpo monoclonale può

essere sospeso”. (ANSA).



