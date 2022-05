(ANSA) – NAPOLI, 14 MAG – Sarebbe stata causata da “un’errata

condotta professionale” la morte di Lucia De Gregorio, la 61enne

che risiedeva con il marito e i tre figli a San Nicola Manfredi

(Benevento) deceduta dopo tre settimane in terapia intensiva, il

4 aprile 2021.

A sostenerlo sono i consulenti della Procura di Benevento

(sostituto procuratore Maria Colucci) che ha iscritto quattro

medici nel registro degli indagati, ipotizzando l’omicidio

colposo in ambito sanitario.

I periti hanno, in sostanza, confermato i timori della famiglia

della vittima, che si sono rivolti, tra l’altro, ai consulenti

dello Studio3A e all’avvocato del foro di Santa Maria Capua

Vetere Vincenzo Cortellessa.

Secondo i consulenti degli inquirenti è stata fatale la scelta

dei chirurghi di sottoporla a ben tre interventi in

contemporanea.

La 61enne soffriva di grave obesità: nel febbraio 2019 fu

sottoposta a un intervento di mini bypass gastrico e riparazione

di laparocele e da allora è iniziato un calvario di problemi a

cui hanno fatto seguito numerose altre operazioni “riparatrici”

nonché di ricoveri anche in terapia intensiva dovuti a

complicanze varie tra cui una setticemia.

Il decesso, emerge dalla consulenza, è stato causato “da shock

settico conseguenza di setticemia generalizzata insorta a

seguito di multiplo intervento chirurgico” e, inoltre, “…lo

stato anteriore della deceduta non ha avuto, nella determina del

decesso, un’incidenza causale esclusiva”.

I periti hanno sottolineato, in sostanza, come le tre patologie

della donna fossero tutte benigne e la prima, in particolare, di

natura estetica, per cui si trattava di operazioni non

necessarie a salvare la vita alla paziente e dunque differibili

o eseguibili anche in tempi diversi. Secondo i tre specialisti,

infatti, le risoluzioni di queste tre problematiche “non

andavano associate, anche solo per l’alto rischio di infezione”.

(ANSA).



