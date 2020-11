(ANSA) – MILANO, 27 NOV – Sabota le cellule mandando fuori

giri il loro ‘motore’, la mutazione del gene ETNK1 responsabile

della leucemia mieloide cronica atipica: lo dimostra uno studio

dell’Università di Milano-Bicocca condotto col supporto della

Fondazione Airc per la ricerca sul cancro e dell’Associazione ‘Antonio Castelnuovo’. I risultati sono pubblicati su Nature

Communications e saranno presentati al prossimo congresso della

Società Americana di Ematologia.



La speranza è che possano aprire la strada a nuove terapiecontro questo tumore che in Italia conta circa 200 nuovi casiogni anno: la prognosi è ancora molto severa, con unasopravvivenza di 2-3 anni dalla diagnosi. Già nel 2015 iricercatori della Bicocca avevano identificato il gene ETNK1 peril suo coinvolgimento nella malattia fin dalle fasi più precoci.Dopo quattro anni di studi condotti con tecnologie avanzate(come il sequenziamento dell’intero genoma e la tecnicaCrispr-Cas9 che ‘taglia e incolla’ il Dna), sono riusciti acaratterizzare il gene scoprendone il meccanismo d’azione. Lesue mutazioni “causano una ridotta produzione di un piccolometabolita, la fosfoetanolamina, in grado di controllare come unfreno l’attività del mitocondrio, il ‘motore’ delle cellule”,spiega Rocco Piazza, professore associato di Ematologiaall’Università di Milano-Bicocca. (ANSA).

