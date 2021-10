(ANSA) – ROMA, 22 OTT – Con un investimento di poco meno di

200 milioni di euro nasce a Carini (Palermo) il nuovo Polo

mediterraneo per la ricerca biomedica, un centro che metterà

nella pratica clinica di tutti i giorni i risultati raggiunti

dal mondo scientifico. A promuoverlo è la Fondazione Ri-Med,

nata grazie alla partnership tra Governo, Regione siciliana,

Cnr, University of Pittsburgh e Upmc.

La presentazione del progetto, nella sede del Senato di Santa

Maria Sopra Minerva, alla presenza del presidente della

Repubblica Sergio Mattarella e il presidente del Senato Maria

Elisabetta Alberti Casellati. Presente, tra gli altri, il

presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci. Sono

intervenuti Bruno Gridelli vicepresidente Fondazione Ri.MED,

vicepresidente esecutivo Upmc International, Leslie Davis,

president & ceo di Upmc (University of Pittsburgh Medical

Center), Mariangela Zappia

Ambasciatore d’Italia negli Usa, Maria Chiara Carrozza,

presidente del Cnr,

Paolo Aquilanti presidente della Fondazione Ri.MED.

Il nuovo Polo – formato dal Centro per le Biotecnologie e la

Ricerca Biomedica, attualmente in costruzione a Carini, e dal

nuovo ospedale Ismett (“250 posti letto”, ha detto Musumeci),

progettato da Renzo Piano – si ispira al modello del cosiddetto ‘villaggio-strada’ e prevede un’organizzazione dello spazio

estremamente flessibile: 52.464 mq di superficie totale, di cui

17.070 mq di laboratori, ampi spazi comuni, sale riunioni,

uffici, un auditorium, la foresteria e il collegamento diretto

con il nuovo ospedale Ismett (“aspettavo questo progetto da 20

anni”, ha detto in un videomessaggio Renzo Piano).

Una volta a regime entro il 2023, il solo centro di ricerca

impiegherà circa 600 persone. Il valore complessivo

dell’investimento è di 196.350.000 euro.

“Il cantiere di Carini suggerisce ormai chiaramente l’assetto

del campus di ricerca, a cui si affiancherà il nuovo ospedale

Ismett – commenta Paolo Aquilanti, presidente della Fondazione

Ri.MED – e avvicina l’obiettivo di realizzare in Sicilia uno dei

più significativi investimenti pubblici nel Mezzogiorno

d’Italia. Un’officina di prodotti nuovi e di metodi inesplorati

per curare le malattie e al contempo fonte di lavoro e meta

d’investimenti. Il concorso tra istituzioni pubbliche italiane –

il Governo Nazionale, la Regione Siciliana, il Consiglio

Nazionale delle Ricerche – e partner esteri del livello di

University of Pittsburgh e UPMC, ha dimostrato la capacità di

tradurre in pratica una scommessa ambiziosa”. (ANSA).



Fonte Ansa.it