(ANSA) – ROMA, 09 OTT – In futuro il trapianto del microbiota

intestinale (l’insieme dei batteri che colonizzano il nostro

intestino) potrebbe divenire un elisir di giovinezza: è la

promessa che arriva da uno studio internazionale capitanato da

Claudio Nicoletti dell’Università di Firenze, che vede coinvolti

tra gli altri anche gli atenei di Milano e Pisa.

Pubblicata sulla rivista Microbiome, la ricerca mostra

infatti che si possono letteralmente far invecchiare dei topini

giovani trapiantando nel loro intestino il microbiota di

topolini anziani. Dopo il trapianto di microbiota i batteri che

colonizzano l’intestino dei topolini riceventi virano verso

quelli presenti nell’intestino di un animale anziano.

Parallelamente a questo cambiamento a livello intestinale, anche

il cervello dei topini giovani sembra invecchiare di colpo, con

cambiamenti evidenti soprattutto nell’ippocampo, sede di

apprendimento e memoria. E infatti i topini giovani iniziano a

comportarsi come animali anziani dal punto di vista mentale,

mostrando peggioramento significativo di apprendimento e

memoria.

Bisognerà adesso vedere, sottolinea Nicoletti, se al

contrario, trapiantare nell’intestino di animali anziani il

microbiota di animali in tenera età possa restituire ‘giovinezza’ al cervello degli anziani, insomma se agendo a

livello intestinale si può ottenere il ringiovanimento delle

funzioni cognitive. Secondo gli esperti ci sono buone

possibilità in tal senso, perché è ormai sempre più chiaro che

intestino e cervello sono intimamente connessi l’un l’altro.

(ANSA).



Fonte Ansa.it

