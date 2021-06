“Ho ricevuto da Mariella Garofalo, che ringrazio, la sua lettera aperta al direttore generale ASP 7, con cui si lamenta la soppressione del Reparto di Diabetologia Territoriale dal “Guzzardi” di Vittoria, e la contemporanea istituzione di una Unità Operativa semplice presso l’ospedale di Ragusa”. Lo dice Pietro Gurrieri, avvocato e

Candidato sindaco a Vittoria per il MoVimento 5 Stelle e Città Libera.

“Mariella, che è stata prima del pensionamento responsabile del centro di Diabetologia, ma anche Consigliere comunale” – continua Gurrieri – “ha denunciato una penalizzazione, l’ennesima, della nostra città e del territorio ipparino sulla base di una visione “ospedalocentrica” che finisce, ancora, per colpire il nostro territorio, ed ha per questo lanciato un appello che si vede assolutamente concordi”. “C’è un’utenza vasta, in Città, centinaia e centinaia di pazienti affetti da questa patologia” – prosegue – “e non si vede alcuna ragione per una soppressione che non esitiamo a definire incomprensibile e gratuita”.

“Chiediamo quindi che gli organi competenti dell’Asp rivedano questa scelta” – conclude Gurrieri – “e per quanto ci riguarda ci uniremo alla battaglia per la difesa della Città insieme alle altre coalizioni politiche, per difendere insieme la nostra Città”.