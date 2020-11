(ANSA) – PARIGI, 19 NOV – Nei Paesi dell’Unione europea “oltre un adulto su sei è obeso ed esistono grandi disparità

socio-economiche in materia di obesità”: è quanto afferma l’Ocse

nel rapporto ‘Health at a Glance’ presentato oggi a Parigi. In gran parte dei Paesi dell’Unione europea, “i tassi di obesità

degli adulti continuano ad aumentare”, avverte l’organismo

internazionale, precisando che “l’obesità è anche un fattore di



