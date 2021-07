(ANSA) – ROMA, 09 LUG – Ogni anno nel mondo cinque milioni di

morti in eccesso sono dovute alle temperature anormali, sia

troppo elevate che troppo basse. Lo afferma uno studio

coordinato dalla Monash University e pubblicato dalla rivista

Lancet Planetary Health, secondo cui più della metà di questi

effetti si vede in Asia, ma anche l’Europa è colpita in maniera

significativa.

I ricercatori hanno confrontato i dati di mortalità e le

temperature registrate in 43 paesi del mondo tra il 2000 e il

2019, un periodo in cui la temperatura è salita di 0,26 gradi

per ogni decennio. secondo lo studio il 9,4% delle morti globali

sono dovute agli eccessi di temperatura, con il freddo che è

responsabile della maggior parte della mortalità. “Il

riscaldamento globale a breve termine può ridurre le morti

legate alla temperatura, soprattutto perchè la mortalità legata

al freddo diminuirà – spiega Yuming Guo, l’autore principale -,

tuttavia nel lungo termine la mortalità generale aumenterà,

perchè invece i decessi per il caldo continueranno ad

aumentare”.

L’Europa orientale, spiega l’esperto, ha mostrato nella stima

il maggior numero di morti legate al caldo, mentre l’Africa sub

sahariana ha il primato di quelle legate al freddo. Oltre 2,6

milioni di morti l’anno comunque avvengono in Asia, soprattutto

nella parte orientale e meridionale del continente. (ANSA).



