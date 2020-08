(ANSA) – NEW YORK, 20 AGO – Le autorità della Florida hanno

dato il via libera al rilascio di oltre 750 milioni di zanzare

geneticamente modificate nelle isole Keys nel 2021 e 2022. Il

progetto pilota ha l’obiettivo di capire se questa specie di

zanzara possa essere una valida alternativa agli insetticidi per

controllare l’Aedes aegypti, la zanzara responsabile della

diffusione di malattie mortali come Zika, dengue, chikungunya e

febbre gialla. Il piano ha ricevuto l’ok finale dalle

autorità locali nonostante l’obiezione di molti residenti e di

una coalizione di gruppi ambientalisti, dopo aver ottenuto

l’approvazione statale e federale. “Con tutte le crisi urgenti

che devono affrontare la nostra nazione e lo Stato della Florida

– tra cui coronavirus, ingiustizia razziale, cambiamento

climatico – l’amministrazione ha utilizzato gli introiti delle

tasse e le risorse del governo per un esperimento in stile

Jurassic Park”, ha commentato Jaydee Hanson, direttore delle

politiche dell’International Center for Technology Assessment

and Center for Food Safety. La zanzara, chiamata OX5034, è stata modificata per produrre

prole femminile, l’unica che punge in cerca di sangue, di cui ha

bisogno per far maturare le uova. La zanzara femmina, però,

muore allo stadio larvale, ben prima di diventare abbastanza

grande da pungere e diffondere la malattia. I maschi invece si

nutrono solo di nettare e quindi non sono portatori di malattie.

La Oxitec, azienda di proprietà americana con sede in Gran

Bretagna che ha sviluppato l’organismo geneticamente modificato,

ha ottenuto l’approvazione per rilasciare la zanzara ogm anche

nella contea di Harris, in Texas, nel 2021. (ANSA).



