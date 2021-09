(ANSA) – ROMA, 01 SET – La Commissione Europea ha concesso

l’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata di

idecabtagene vicleucel, la prima terapia CAR T, per gli adulti

con mieloma multiplo recidivante e refrattario. Si tratta come

spiega Bristol Myers Squibb della prima immunoterapia a base di

cellule T con recettore antigenico chimerico (CAR T) diretto

contro l’antigene di maturazione delle cellule B (BCMA), per il

trattamento dei pazienti adulti con mieloma multiplo recidivante

e refrattario che hanno ricevuto almeno tre terapie precedenti

standard. Idecabtagene vicleucel è la prima terapia CAR T

approvata diretta a riconoscere e a legarsi a Bcma, una proteina

quasi universalmente espressa sulle cellule tumorali del mieloma

multiplo, portando alla morte delle cellule che la esprimono. È

approvata per l’utilizzo in tutti gli Stati membri

dell’Ue.”L’approvazione di idecabtagene vicleucel evidenzia

Samit Hirawat,chief medical officer, Bristol Myers Squibb –

costituisce un’importante pietra miliare nel trattamento del

mieloma multiplo e ci avvicina ad offrire una terapia

personalizzata ai pazienti europei che combattono contro questa

malattia, dopo aver esaurito le precedenti opzioni di terapia

con i tre standard di cura. Con la terza approvazione

regolatoria a livello mondiale, siamo orgogliosi di continuare

ad offrire questa terapia”. In Europa, ogni anno, circa 50.000

persone ricevono la diagnosi di mieloma multiplo. I pazienti con

mieloma multiplo recidivante e refrattario trattati con le tre

maggiori classi di farmaci spesso dispongono di poche opzioni di

trattamento rimanenti. Idecabtagene vicleucel ha ottenuto

l’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata

secondo lo schema PRIME (farmaci prioritari) dell’Agenzia

Europea dei Medicinali. Tale autorizzazione ha una validità di

un anno, che può essere estesa o convertita nell’autorizzazione

completa, dietro presentazione di ulteriori dati. Bristol Myers

Squibb sta perseguendo inoltre opzioni per espandere la sua rete

produttiva, inclusa l’aggiunta di una struttura produttiva

situata a Leiden.L’approvazione si basa sullo studio

registrativo KarMMa su pazienti di tutto il mondo, compresi

cinque europei, che ha mostrato risposte rapide e durature con

un profilo di sicurezza chiaro. (ANSA).



Fonte Ansa.it