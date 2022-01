(ANSA-AFP) – GINEVRA, 24 GEN – “E’ pericoloso presumere che

Omicron sarà l’ultima variante o parlare di fine dei giochi”,

poiché attualmente nel mondo le condizioni per l’emergere di

altre mutazioni del Covid sono “ideali”. Lo ha detto il

direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus in una

conferenza stampa avvertendo che la possibilità che emerga una

nuova variante “più trasmissibile e più letale” è “molto reale”.

L’affermazione è in contraddizione con quanto dichiarato ieri

dal direttore dell’ufficio per l’Europa dell’Agenzia secondo il

quale è “plausibile” che con Omicron almeno il Vecchio

Continente “si stia avviando alla fine della pandemia”.

(ANSA-AFP).



Fonte Ansa.it