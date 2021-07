(ANSA) – ROMA, 01 LUG – L’Organizzazione Mondiale della

Sanità ha dichiarato i casi di Covid-19 in Europa hanno

ricominciato ad aumentare dopo due mesi di calo e che c’è il

rischio di una nuova ondata “a meno che non rimaniamo

disciplinati”. “La scorsa settimana, il numero di casi è

aumentato del 10% a causa di un aumento di viaggi, assembramenti

e allentamento delle restrizioni”, ha detto il direttore

regionale dell’Oms per l’Europa Hans Kluge in una conferenza

stampa. (ANSA).



Fonte Ansa.it